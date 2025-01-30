Maltepe Belediyesi’nin planlı temizlik çalışmaları yeni yılda da devam ediyor.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Maltepe’nin cadde, sokak ve tüm ortak kullanım alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için çalışıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler Çınar Mahallesi’nde süpürge araçları, tankerler, dezenfektan aracı, yer üstü ve yer altı konteyner yıkama aracı ile toplu temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında ormanlık alanda da temizlik gerçekleştirildi. Toplu temizlik çalışmaları her gün iki farklı mahallede yapılmaya devam edecek.

Esnafa bilgilendirme ziyareti

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara, Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Uzunhasan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Burcu Akdağ Uğur ve Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri Maltepeli esnafı ziyaret etti. Ziyarette esnafa sıfır atık ve çöplerin toplanmasıyla ilgili bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı. Ziyaret sırasında budama ve mobilya atıklarının belediyeden izin almadan kamusal alanlara bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, ticari işletmelerin oluşturdukları atıklar için kendilerine ait konteyner bulundurmaları gerektiğini ifade ettiler. Süpürgeci çalışanlarda kendi bölgelerindeki esnafa broşürlerin dağıtımını yaparak daha temiz bir Maltepe hedefi için destek ve katkı sunmalarını istediler.