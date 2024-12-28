Maltepe’de şiddete karşı öz savunma eğitimi alan kadınlar, edindikleri bilgi ve tecrübeleri başka kadınlara da aktarabilmek adına ‘öz savunma eğitmen eğitimi’ne başladı. 300 saatlik eğitim görecek olan 36 kadın, eğitimlerini tamamladıktan sonra eğitmen olarak başka kadınları eğitebilecek.

Maltepe Belediyesi tarafından, Kadın Öz Savunma Enstitüsü iş birliğinde geçtiğimiz aylarda düzenlenen eğitim programı ile kadınlar öz savunma eğitimi aldı. Kadına yönelik şiddete karşı öz savunma eğitim alan kadınlara, fiziksel şiddete karşı korunma ve savunma yolları teknikleriyle öğretildi.

Kurtulma, vuruş, koşma ve kaçma, savunma tekniklerini içeren öz savunma eğitimini tamamlayan kadınlar, bu kez de edindikleri bilgi ve deneyimleri başka kadınlara aktarabilmek için ‘öz savunma eğitmen eğitimi’ programına başladı. Öz savunma eğitmen eğitiminin ilk dersi, Maltepe’de Yalçın Kızılay Spor Salonu’ndan gerçekleşti. Eğitmen olmak için 300 saat sürecek bir eğitim programını tamamlayacak olan 36 kadın, eğitimlerini tamamladıktan ve sertifikalarını aldıktan sonra başka kadınlara da şiddete karşı öz savunma konusunda eğitim verebilecek.

Öz savunma eğitmeni Rafet Uysal, “Daha önceden öz savunma eğitimi alan kadınların savunma eğitici eğitimlerinin ilk dersine başladık. Yaklaşık 20 saat süren öz savunma eğitimi aldılar. Bu eğitimi yaklaşık 80 kadın aldı. Bu kadınlardan 36’sı ‘biz devam etmek istiyoruz bu işin eğitmenliğini yapmak istiyoruz’ dedi ve kadından kadına ulaşan bir zincir kurulmuş oldu. Arkadaşlar yaklaşık bir sene eğitim görecek ve bir sene sonrasında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kadınlara ücretsiz öz savunma eğitimleri vermeye başlayacaklar. Eğitim yaklaşık 200 saat uygulamalı, 100 saat de teorik eğitim planından oluşuyor” dedi.

Öz savunma eğitmen eğitimi alan Sibel Eskinazım, “Bu eğitimi daha önceden almıştım. Ondan sonra eğitim almaya devam etmek istedim. Çok şükür şahsen bir saldırıya maruz kalmadım ama son zamanlarda karşımıza bu tür haberler çok çıkıyor. Kadınlara yönelik şiddetten bahsedildiğini görüyoruz. Bu olaylardan sonra bu eğitimi almaya motive oldum. Böyle bir etkinliğin olduğunu görünce bunu kaçırmak istemedim” diye konuştu.

Daha önceden aldığı eğitimlerin ardından eğitmen olan ve kadınlara öz savunma eğitimi veren Tülin Yılmazoğlu, “Ben cüsse olarak küçük biri olduğum için başta tereddütlüydüm. Ama eğitimden çıktığım ilk gün inanılmaz etkilendim. Teknik gerçekten hayat kurtarabilir. Eğitmen eğitimini tamamlayınca burada eğitmen olarak destek vermeye karar verdim. Kadınlar bazen zorlanabiliyor ama zamanla pratikle her şey yerleşiyor” dedi.