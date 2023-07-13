İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Maltepe Başıbüyük Ormanı’nda ve mesire alanlarda yangınlara karşı denetim yapıldı. Denetime, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı polisler katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Maltepe Başıbüyük Ormanı’nda ve mesire alanlarda yangınlara karşı denetim yapıldı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla polis ekipleri Maltepe Başıbüyük Ormanı’nda helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Denetime, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı polisler katıldı. Denetimlerde vatandaşları, yangın konusunda daha dikkatli olmaları için ikaz eden ekipler, mangal ve ateş yakılmaması uyarısında bulundu.