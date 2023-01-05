Meltepe’de polis ekipleri ilçede bulunan okulların önünde güvenlik önlemi alarak denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi. Denetimde durdurulan ve araçlarının muayenesi eksik olduğu tespit edilen 2 otomobil sürücüsüne toplamda 2 bin 853 TL para cezası uygulandı.

Meltepe’de polis ekipleri ilçede bulunan okulların önünde güvenlik önlemi alarak denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi. Denetimde durdurulan ve araçlarının muayenesi eksik olduğu tespit edilen 2 otomobil sürücüsüne toplamda 2 bin 853 TL para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince Maltepe’de bulunan okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının yapılmasının ardından araçları arandı. Mobil Okul Timlerinin gerçekleştirdiği denetime, asayiş ve trafik ekipleri de destek verdi.

Yapılan denetimde durdurulan araçlarda trafik ekiplerinin yaptığı sorguda araç muayenesi eksik olduğu tespit edilen 2 otomobil sürücüsüne toplamda 2 bin 853 TL para cezası uygulandı. İlçe genelinde yapılacak denetimlerin ay boyunca devam edeceği öğrenildi.