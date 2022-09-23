Maltepe’de polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı. Okul çevresinden geçen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Maltepe’de polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı. Okul çevresinden geçen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilgili birimlerin katılımıyla, Maltepe’deki okul çevrelerinde şüpheli şahıslara ve okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan öğrenci servis şoförlerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken araç sürücülerine ise GBT kontrolü yapıldı.