Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü pop müziğin efsane isimlerinden Nazan Öncel’in unutulmaz şarkılarıyla karşıladı. Yoğun ilginin gösterildiği konserde Öncel, 90’lı yıllara damga vuran şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Nazan Öncel, sevilen şarkılarıyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Yoğun ilginin gösterildiği ve yer yer duygu dolu anlara sahne olan konserde Öncel anlattığı hikâyeler, esprileri ve şarkılarıyla geceye damga vurdu.

Öncel: "Köymen’e teşekkür ediyorum"

Öncel konser sırasında, "Hoş geldiniz. Umarım konserin hiçbir anında en ufak pişmanlık duymadan evimize döneriz, hep beraber. Beni alkışlıyorsunuz ama bu alkışlar için önce Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e teşekkür etmek lazım." dedi. Yıllar öncesinde, piyasaya ilk çıktığı zamanlarda, bir kasetçiye girdiğini ve kasetini sorarak aldıktan sonra kasetçinin ona "Tebrik ederim, ilk alan sizsiniz." dediğini, 1969 yılında tanınmış olsaydı isminin Küçük Nazan’a çıkacağını, Tarkan’ın "Beni Hatırla" şarkısını beğenip okuduğunu ancak son anda kasetinde neden seslendirmediğine dair birçok anı ve espriyi konserine sığdıran Öncel, eski ve yeni şarkılarından seçtiği repertuarıyla büyüledi.

"İmdat" ile 8 Mart mesajı

Öncel, son albümünde yer alan ve kadınlara ithaf ettiği "İmdat" şarkısını seslendirdikten sonra, "Ne yazık ki kadınlar gününü kutlamaya hazırlandığımız şu saatlerde bir kadın daha aramızdan ayrıldı. Kadınlardan, kız çocuklarımızdan, erkek çocuklarımızdan bir özür borcumuz var. Koruyamadık onları. Ne denebilir ki, başka!" mesajı verdi.

Nazan Öncel konserde "Seni Bugün Görmem Lazım", "Mühürledim Seni Kalbime", "Ben Sokak Kızıyım", "Erkekler de Yanar", "Of of", "Aşk Beklemez", "Dillere Düşeceğiz", "Beni Hatırla", "Gitme Kal Bu Şehirde" ve "Hay Hay" gibi unutulmaz parçalarını seslendirdi. Konser yoğun alkışlar eşliğinde sona erdi.