Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in “Kent hakkı, Maltepe halkı için” diyerek başlattığı mahalle toplantılarının sekizincisi Feyzullah Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Köymen, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili mahalle sakinlerini olumlu etkileyecek çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Bir finansman modeli oluşturmalı ve kredi bulma yöntemleri üzerinde çalışmalıyız. Kentsel dönüşümün bilimsel bir iş olduğundan hareketle birlikte çözüm önerilerini üretmemiz gerektiğini belirtmeliyim” dedi.

Maltepe’de mahalle toplantıları, geniş katılımla devam ediyor. “Mahalle Toplantıları"nın 8’incisi Feyzullah Mahallesi sakinlerinin katılımıyla, belediye ana hizmet binasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı mimar Esin Köymen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Feyzullah Mahallesi Muhtarı Ayça Bal da hazır bulundu. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere, ışıklandırma, otopark, altyapı, trafik, ulaşım, güvenlik ve sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların paylaşıldığı toplantıda Feyzullah Mahallesi Muhtarı Ayça Bal teşekkür konuşması yaptı.

“Sorunları biliyor, üzerinde çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Esin Köymen açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda, “Katılımınız için teşekkür ederim. Mahalle buluşmalarımızın sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar tamamladıktan sonra sizden aldığımız verilerle çözüm önerileri üretip, 2. tur yapacağız. Seçim sürecinde de benzer çalışmalar yapmıştık. Mahallemizdeki sorunları biliyoruz, bazı sorunların ortak sorunlar olduğunu da biliyoruz. Kısa sürede çözmemiz gereken, uzun vadede çözülebilecek ve gerçekten sorunların çözümü yönünde projelendirilen çalışmalar da var. Kentsel dönüşüm, parklanma ve otopark sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Yeni yapılan binalarda mevzuat gereği otoparklar konusunda hassas çalışma sürdürüyoruz. Yine mahallemizi etkileyecek Üsküdar-Cevizli arası tramvay projemiz var. Büyükşehir Belediyesi’nden onayı alındı, çalışma devam ediyor” dedi.

“Sanatçılar Sokağı’nda çalışma yapacağız”

Feyzullah Mahallesi’ndeki alanların mahalle ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışma yaptıklarını da ifade eden Esin Köymen sözlerine şöyle devam etti: “Mahalle evleri ve mahalle meclisleri önemsediğimiz bir konu. Şu an düzenlediğimiz bu toplantı, aslında mahalle meclislerinin bir altlığı. Birlikte çözüm üretip yaptıklarımıza sahip çıkmalıyız. Kentsel yaşam standartlarını yükseltmek için yerelde yaşayanlar birlikte hareket etmelidir. Bununla birlikte Erol Dernek Parkı’nı yeniden projelendiriyoruz. Sanatçılar Sokağı’nda Maltepe Üniversitesi ile çalışma yapacağız. Süreyya Paşa Vakfı üzerinden öğrencilere burs vermeye başladık. Sizler de başvuru yapabilirsiniz. Bizler büyük bir aileyiz ve yaşadığımız yerde mutlu olmak istiyoruz. Sorun ve taleplerinizi dinlemek için buradayız. Katılımınız için tekrar teşekkürler.”

“Kentsel dönüşüme birlikte çözüm üretmeliyiz”

Toplantının sonunda konuşma yaparak kentsel dönüşüm sorularını da yanıtlayan Köymen, “Kendi plan notlarımızda toplulaştırmayla gelen emsal artışları, bodrum katların iskân edilmesiyle gelen ilave kat artışı, iskân ve ruhsata uygun olarak yapılan binaların inşaat alanlarının korunması ile ilgili imar mevzuatından gelen 1.30 artışın kullanması gibi pek çok artışlar var. 2 kat emsal artışı diye bir kavram olamaz. Bu dediğimiz şey bir imar planı sürecinin yeniden yapılmasıdır. İmar planı da bilimsel bir çalışmadır. Büyükşehir Belediyesi’nden dönen plan notu bize şunu söylüyor. Diyor ki siz kendi alanınızda çalışmaları yapın, 2 katın getirdiği nüfusun ihtiyacı olan donatıyı da ayırın, bundan sonra bu 2 kat artışını verelim. Parsellerinizin yüzde 40’ını küçülteceğiz ama üzerine 2 kat daha koyacağız. Hiçbir şey yapmadan 2 kat ilave ediliyormuş gibi düşünmeyin. Getirilecek artışla ayrılan donatı alanı neredeyse kafa kafaya geliyor. Bunu yapmanın da bir anlamı yok. Bir finansman modeli üzerinde çalışmak gerekiyor. Çünkü konut ve barınma hakkı anayasal bir haktır. Bir kere bu işin bilimsel bir çalışma olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Finans modellerini, kredi bulma yöntemlerini çalışalım. İnsanlarımızın bir araya gelemediği yerlerde, arabuluculuk yapalım, çözüm üretelim ama bunların hepsini belediye yapsın derseniz, bunların altından belediye kalkamaz.” diye konuştu