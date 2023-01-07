Maltepe’de meydana gelen korkunç kazada infaz koruma memuru olduğu öğrenilen araç sürücüsü kontrolünü kaybederek önce elektrik direğine çarptı sonra takla attı. Takla atan otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Maltepe’de meydana gelen korkunç kazada infaz koruma memuru olduğu öğrenilen araç sürücüsü kontrolünü kaybederek önce elektrik direğine çarptı sonra takla attı. Takla atan otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mesut Düzgün hakimiyetindeki Volkswagen Polo marka 58 UC 196 plakalı otomobil belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık yüz metre sürüklenerek yol ortasında ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü Mesut Düzgün otomobil içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak müdahalede bulundu. Sürücü Mesut Düzgün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücü Mesut Düzgün’ün infaz koruma memuru olarak görev yaptığı belirtildi.

Mesut Düzgün’ün cenazesi, ambulansla İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrardan normal haline döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.