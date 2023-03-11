Maltepe’de kaygan zeminde kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapan kemik yüklü kamyonet yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Şebnem kontrolündeki 41 UU 950 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile seyir halinde olduğu sırada önünde hareket halinde bulunan otomobil bariyerlere çarptı. Kamyonet şoförü, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada kamyonet şoförü Mustafa Şebnem yararlanırken kamyonet kasasında bulunan kemikler ise yola savruldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"Manevra yapınca aracı ile birlikte yan yatmış"

Kazaya ilişkin konuşan Eray Küçükarslan, "Burada hep kaza oluyor. Bugünde yağmur sonrası kaygan zeminde bir otomobil sürücüsü bariyere çarpmış. Arkadan gelen kamyonet şoförü de ona çarpmamak için manevra yapınca aracı ile birlikte yan yatmış" dedi.