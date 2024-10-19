Maltepe’de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan ve zamanla bir kısmı batan Ayiş isimli geminin parçalama işlemine başlandı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Geçmiş yıllarda lodos fırtınası nedeniyle Maltepe açıklarında karaya oturan ve batan Ayiş isimli kuru yük gemisi, yaklaşık 2 yıllık hukuki süreç sonunda geri dönüşüm için parçalanmaya başlandı. Açılan ihale, 2 milyon TL karşılığında sonuçlanarak kazanan firma geminin parçalama işlemlerini üstlendi. Geminin parçaları, dalgıçlar yardımıyla denizin altında kesilip çıkarılıyor. Parçalama çalışmaları havadan görüntülendi.

Parçalanan gemi malzemelerinin Karabük’e taşınarak geri dönüşüme kazandırılıp çelik üretiminde değerlendirileceği öğrenildi. Çalışmalar tamamlandığında, geminin batık haliyle oluşturduğu tehlikelerin giderilmesi ve sahil hattında daha güvenli, estetik bir alan oluşturulması bekleniyor.