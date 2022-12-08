Maltepe’de kaputu açılmayan bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler sonrası yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Maltepe’de kaputu açılmayan bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler sonrası yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Maltepe’de Bağdat Caddesinde seyir halindeki otomobilde çıktı. 34 DF 589 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladığını gören sürücü yolun sağında durup otomobilden indi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin caddeyi trafiğe kapatmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri yanan aracın kaputu açmak için dakikalarca uğraştı. Yanan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

“Bir anda alev almış”

Konuya ilişkin konuşan araç sahibi Osman Düzen, “Araçta benzin kaçağı vardı. Oğlumun söylediğine göre bir anda alev almış. Yapacak bir şey yok. İtfaiye çağırdık. Müdahale ettiler” dedi.