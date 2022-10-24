Maltepe’de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken gençlerin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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Maltepe’de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken gençlerin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Olay dün saat 20.30 sıralarında Maltepe D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe’den Pendik istikametine seyir halindeki tahta yüklü kamyonet kasasındaki 4 genç, korunaksız olarak canlarını hiçe sayarak seyahat etti. Açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirirken gençlerin rahat tavırları ise pes dedirtti. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Bir gencin tahta yüklü kamyonete bindiği ve kamyonet kasasında bulunan 3 gencin ise sohbet eşliğinde sigara içerek yolculuk yaptığı görülüyor.