Maltepe’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kadın U16 takımları, Gülsuyu Asım Kara Stadı’nda farkındalık maçına çıktı.

Maltepe’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kadın U16 takımları, Gülsuyu Asım Kara Stadı’nda farkındalık maçına çıktı.

Maltepe Belediyesi, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kadın U16 takımları Gülsuyu Asım Kara Stadı’nda karşı karşıya geldi. ’BJK-FB Farkındalık Maçı’ öncesi futbolcular ’kadına yönelik şiddete hayır’ yazılı pankartlar taşıdı. Müsabakayı izlemeye gelen vatandaşlar da tezahüratlarla eşlik etti. Oynanan maçtan Beşiktaş U16 Takımı galibiyetle ayrıldı.

"İnsanların şiddet konusunda bilinçlenmesi gerekiyor"

Karşılaşmayı izlemeyen gelen vatandaşlardan Nalan Arı, "Gençlerin böyle bir günde bu şekilde destek vermeleri çok hoşumuza gitti. İnsanların şiddet konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Şiddet gören kadınların korkmadan şikayette bulunmaları gerekiyor. Bugünkü etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.