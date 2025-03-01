Maltepe Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’a Maltepeli komşularına verdiği iftar yemeğiyle başladı. Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, "Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Ramazan hepimize hoşgörü ve bereket getirsin" dedi.

Maltepe Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ı dopdolu bir programla karşıladı. Ramazan öncesi camilerde temizlik çalışmaları, gıda denetimleri ve yardım destekleriyle dayanışmayı güçlendiren Maltepe Belediyesi, ilçede komşularına verdiği iftar davetinin ilkini Elazığlılara verdi. Belediyeye bağlı Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde verilen iftar yemeğine Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’in yanı sıra, İstanbul Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli ve dernek üyeleriyle, Elazığlılar katıldı.

Maltepe Musiki Eğitim Vakfı’nın ilahi dinletisiyle başlayan programda duaların ve ezanın okunmasının ardından oruç açıldı. Gecede belediyeye teşekkür ederek konuşma yapan dernek başkanı Ömer İçmeli, "Allah tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul eylesin. Başkanımız sağ olsun bizleri davet etti. Bu Ramazan çok daha hassas bir dönem içinde olduğu için Allah’ın işine karışmayın, kulunun işine karışmayın, yalan söylemeyin, rahat uyuyun. Allah birliğimizi daim etsin" dedi.

İçmeli’nin konuşması sonrasında çocuklar ve ailelerle yakından ilgilenen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Ben de Elazığlı hemşehrilerimizi selamlamak istiyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Ramazan hepimize hoşgörü ve bereket getirsin. İçinden geçtiğimiz bu zor koşullarda hoşgörünün, birbirimizle dayanışmanın, bereketin, bolluğun olduğu bir dönem olsun. Dernekler ve bu yapılar aslında dayanışmanın örgütlenmesi açısından önemli yapılar. Maltepe’de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Katılımınız için teşekkürler." diye konuştu. Gecede Başkan Köymen, doğum günü olan dernek başkanı Ömer İçmeli’nin doğum gününü de kutladı.

Maltepe Belediyesi ayrıca iftara yetişemeyen ve yolda olan vatandaşları da düşünerek Ramazan’ın ilk gününde Maltepe Metro durağı ve Küçükyalı Marmaray durağında vatandaşlara hurma, su ve sıcak çorba ikramında da bulundu.