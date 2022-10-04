Maltepe’de alkollü bir mekanda hesap isteyen gençlere, yan masadan gelen ‘kızların hesabını biz öderiz’ sözü sonrası tartışma çıktı. Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma işletme personelinin araya girmesiyle son buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe’de alkollü bir mekanda hesap isteyen gençlere, yan masadan gelen ‘kızların hesabını biz öderiz’ sözü sonrası tartışma çıktı. Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma işletme personelinin araya girmesiyle son buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir mekanda hesap ödeyen gençler ile ‘kızların hesabını biz öderiz’ diyen bir başka grup arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gençlerden biri masada duran bardağı tartışma yaşadığı gruba fırlattı. Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma işletme personelinin araya girmesiyle son buldu.

Görüntülerde, taraflar arasına işletme personelinin girdiği, tartışmayı gören müşterilerden bazılarının ise olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.