Hatay’ın kültürel, doğal ve tarihi güzellikleri Maltepelilerle buluştu. Vatandaşlar Hatay günlerine yoğun ilgi gösterdi.

Hatay’ın kültürel, doğal ve tarihi güzellikleri Maltepelilerle buluştu. Vatandaşlar Hatay günlerine yoğun ilgi gösterdi.

Hatay Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen fuar, Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti. Hatay’a ait kültürel, doğal ve tarihi güzelliklerin bir arada olduğu fuara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fuarda sergilenen el dokuması ipek kumaşların yanı sıra vatandaşlar Hatay’ın yöresel lezzetlerine büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda Hataylı ve Hatay yiyeceklerini tatmak isteyen İstanbullu, etkinlik alanına akın etti. 7’den 70’e talep gören etkinlikte vatandaşlar yöresel lezzetleri denemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

“İstanbul’da olup da Hatay’a gidemeyenler için kültürümüzü buraya getirdik”

Etkinliğe katılan Seyhan Zencir,” Hatay’dan geldik. İstanbul’da olup da Hatay’a gidemeyenler için kültürümüzü, yemeklerimizi buraya getirdik. Yoğun bir talep var, yemekler yetişmiyor. Herkese çok teşekkür ederiz

Etkinliğe katılan Selime Şen,”Hatay’ın tepsi kebabını duymuştuk. Tadına bakmaya geldik”

“Çok güzel harika bir ortam”

Etkinliğe katılan Lizge Diri,”Çok güzel harika bir ortam. Dürüm yemeye geldim”

“Hepsinden yemek istiyor insan”

Etkinliğe katılan Selin Kılıçoğlu,”Hatay’ın lezzetlerini, yörelerinden buraya getirmişler. Hepsinden yemek istiyor insan. Herkese afiyet olsun”

“Künefe yemek için buraya geldim”

Etkinliğe katılan Elif Tanrıkaya,”Künefe yemek için buraya geldim. İlk defa yiyeceğim. Çok yoğun ilgi var”