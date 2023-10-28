İstanbul Anadolu Adliyesi Geleneksel Futbol Turnuvası, ünlü futbolcuların katıldığı şöhretler maçı ve final müsabakasıyla son buldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı futbol turnuvası, renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Anadolu Adliyesi 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, İBB Maltepe Sahil Spor Tesislerinde gerçekleşti. Futbol Turnuvasına, şöhretler turnuvasında oynayan eski futbolcuların yanı sıra İstanbul Anadolu Başsavcı Vekillerinden Uğur Seçgin, İhsan Kamil Akçadırcı, Mustafa Çakar, Onur Oğuzer, savcılar ve adli personelin katılımı ile gerçekleşti. Ahmet Çakar’ın hakemliğini yaptığı şöhretler maçında ünlü futbolculardan Hami Mandıralı, Rıza Çalımbay, Hasan Gabze, Hakan Ünsal, Necati Ateş, Engin Tuzcuoğlu, Tarık Daşgün, Cihat Haspolatlı ter döktüğü maç Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen turnuva, final maçı ve ödül töreniyle son buldu.

Ahmet Çakar: "Çok güzel bir gece"

Organizasyonda konuşan eski milli hakem Ahmet Çakar, "Çok güzel bir gece, benim için tam bir rehabilitasyon oldu. Hakimler, savcılar ve eski futbolcuların katıldığı harika bir maç oldu. Sonuç berabere bitti ve dostluk kazandı" dedi.

Bülent Uygun: "Adaleti kılıcı keskin olur"

Organizasyona katılım gösteren Teknik Direktör Bülent Uygun, "Hakim, savcı ve büyüklerimizi tebrik ediyoruz. Adaleti dağıtan zor bir görevi yerine getiren birbirinden güzel insanların böyle bir faaliyetle birlikte olmaları güzel. Adaleti kılıcı keskin olur, ağır gider ama gerçek olur" dedi.

Şöhretler turnuvasında kırmızı takımda oynayan futbolculardan Hami Mandıralı, "Anadolu Adliyesinin büyük üstünlüğü var. Hakimlerimizle, savcılarımızla ve eski abilerimizle bir araya geldik. Çok mutluyum" dedi.