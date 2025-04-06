Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen felsefe söyleşileri, büyük ilgi topladı.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen felsefe söyleşileri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde başladı. "21. Yüzyılda İnsan Felsefesi" başlıklı ilk etkinliğe Maltepe halkı büyük ilgi gösterdi ve salon tamamen doldu.

Prof. Dr. Çotuksöken: "İnsan felsefesi Türkiye’de en güçlü felsefedir"

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖÖUAM) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Betül Çotuksöken, insan felsefesinin Türkiye’deki önemine vurgu yaptı. Konuşmasına "İnsan felsefesi Türkiye’de en güçlü felsefedir" sözleriyle başlayan Çotuksöken, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’e desteğinden dolayı teşekkür etti. Etkinlik, Maltepe Üniversitesi Vakfı’nın desteğiyle gerçekleşti. 25 yıldır faaliyet gösteren vakıf aracılığıyla, üniversitelerin toplumsal rolü ve yerel yönetimlerle iş birliğinin önemi vurgulandı. Özellikle yaşam boyu eğitimin değeri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Antropontolojik yaklaşımla insan ve varlık ilişkisi

Söyleşide insan felsefesinin Türkiye’deki gelişimi antropontolojik bir yaklaşımla değerlendirildi. İnsan ile dış dünya nesneleri arasındaki etkileşim incelenirken, düşünce ve dil ilişkisine etki eden harici faktörler ele alındı. Soru-cevap bölümünde ise insan-hayvan ilişkisi, doğa ve çevre gibi konulara odaklanan sorular yanıtlandı. Programın devamında Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş söz aldı. Karataş, eleştirel felsefi antropoloji kavramı üzerinden Immanuel Kant’ın düşüncelerine giriş yaptı. "İnsan nedir?" sorusu ekseninde insan oluş sürecine dair felsefi değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşiler Nisan ayı boyunca sürecek

Maltepe Belediyesi, felsefe söyleşilerine Nisan ayı boyunca devam edecek. Farklı konular ve akademisyenlerle gerçekleştirilecek söyleşiler, halkın felsefeyle buluşmasına katkı sunmayı hedefliyor.