Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Engelli vatandaşların onuruna verilen kahvaltıda konuşan Esin Köymen, “Unutmamalıyız ki hepimiz engelli adayıyız ve engelleri ancak birlikte dayanışma ile aşabiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun” dedi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelliler onuruna kahvaltı verdi. Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen kahvaltıya Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Meclis üyeleri ve engelli vatandaşlar katıldı. 300 kişinin katıldığı etkinlikte davul zurna gösterisi gerçekleştirilirken, engellilerden oluşan perküsyon grubu enstrüman çaldı. Otizmli Süleyman Tuna Taşkın’ın açtığı resim sergisi ise büyüledi. Taşkın sergisi sonrası Köymen’e yaptığı resimlerden birini hediye etti.

Köymen: “Engelli bireyler kentsel mekânlardan en iyi şekilde yararlanabilmeli”

Etkinliğe katılan ve engelli vatandaşlarla yakından ilgilenen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen bir farkındalık günüdür. Buradaki öncelikli amaç engellilere yönelik farkındalığı artırmak, haklarını savunmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmektir. Engelli hakları konuşulduğunda uzun yıllar bir ’sağlık’ yaklaşımıyla bir ’tedavi’ yaklaşımıyla sorun engellinin sorunu ve biz engelliye destek olacağız, yardım edeceğiz anlayışıyla ele alındı. Sonrasında yardım ile birlikte sosyal bir yaklaşım gelişti ve bu topluma kazandırma çalışmalarını beraberinde getirdi. Bu itibarla yerel yönetimlerde özellikle kentleri planlarken engelli bireyin kentsel mekânlardan en iyi şekilde yararlanabilmelerini de yardım etmeliyiz. Çocukların, yaşlıların, kadınların sokağa çıkabildiği, güvende hissettiği alanlar oluşturmalıyız. Aksi durumda bizler ne kadar güzel kentler yaparsak yapalım, en güzel parkları inşa edelim, her zaman eksik kalacak ve tamamlanmış bir iş olmayacaktır” dedi.

Köymen, yaşama katılım ve istihdama dikkat çekti

Engellilerle ilgili konuları ele alırken yaşama katılım ve istihdam gibi meselelerin öncelikli düşünülmesinin altını çizen Esin Köymen sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün itibari ile engelliler konusundaki bütün çalışmaların temelinde insan hakları yaklaşımı ile engellilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmamız gerektiği, çözüm bulunabileceği tüm dünyada konuşulmaktadır. Engellilerin insan haklarına yönelik ciddi ihlaller olduğunu söylemek, dünya genelinde engellilerin haklarının temel insan haklarının ihlal edildiğini söylemek bir hakikatin itirafıdır. Engellilerin en büyük karşılaştığı problemlerden biri, fiziksel mekânların ve dijital platformların yeterince erişilebilir olmamasıdır. Engelliler için uygun rampalar, asansörler ve engelsiz tuvaletler gibi fiziksel altyapı eksiklikleri yanı sıra web siteleri ve uygulamaların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmemesi, bu sorunu daha da karmaşık hale getirir. Biz belediyecilik hizmetlerinde erişilebilirlik sorunlarını sürekli olarak dikkate almaktayız. Unutmamalıyız ki hepimiz engelli adayıyız ve engelleri ancak birlikte dayanışma ile aşabiliriz. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlu olsun.”