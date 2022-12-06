Maltepe’de ebeveynlere ’En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ çerçevesinde narkorehber semineri verildi. Ebeveyn ve ebeveyn adayları madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgilendirildi.

Maltepe’de ebeveynlere ’En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ çerçevesinde narkorehber semineri verildi. Ebeveyn ve ebeveyn adayları madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Müzahir Sille Spor Salonunda ebeveynlere, Narkorehber Semineri verildi. Programa; Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu ve çok sayıda ebeveyn katıldı. Katılımcılar, madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları ile ilgili bilgilendirildi.

“Ebeveyn olarak gerçekten çok bilmediğimiz şeyler varmış, bunu öğrendik”

Seminerin çok faydalı olduğunu söyleyen ebeveynlerden Hilal Şişmanoğlu, “Ebeveyn olarak gerçekten çok bilmediğimiz şeyler varmış. Bunu öğrendik. Birçok bilmediğimiz ismini bilmediğimiz narkotik madde var. Çocuklarımızı ve arkadaşlarına çok önem verilmeli, yani çok sıkı takip edilmesi gerekiyor. Ben burada bilmediğimiz çok ilaç ismi gördüm Şu anda onlar çok masum olarak kullanılıyor ama büyük bir suçu varmış. Hiç bilmiyorduk.” dedi.

“Bu seminerlerin devamını yaparlarsa daha iyi olur”

Salim Kılınç isimli vatandaş ise “Bu seminerlerin devamını yaparlarsa daha iyi olur. İnsanlar bilinçlenir. Anlatıldığı gibi çocuklar okula gidiyor. Bu uyuşturucu da ilkokul çağına kadar indi. İşte bu seminerler bizleri bilinçlendirir. Aileler ve veliler de tedbirlerini alır“ diye konuştu.

“Bu söyleşiyi çok yararlı buldum ve memnun kaldık”

Ebeveynlerden Funda Şahin, “Bu söyleşiyi çok yararlı buldum ve memnun kaldık. Katılım daha çok sağlanırsa güzel olur. İnşallah çocuklarımız buna bulaşmaz temennimiz o, spora yönlendirilmesi gerektiğinden bahsedildi buna çok katılıyorum. Çocukların boşluğa düşmemesi için boş kalmamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.