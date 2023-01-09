Maltepe’de sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen araç sürücüsü, önündeki araca çarparak takla attı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, yol kenarına savruldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve aynı araçtaki 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Maltepe’de sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen araç sürücüsü, önündeki araca çarparak takla attı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, yol kenarına savruldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve aynı araçtaki 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Maltepe İdealtepe Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak seyreden Abdullah Eğilmez kontrolündeki 35 AZT 226 plakalı Hyundai marka otomobil, önünde seyir halinde olan 34 KGN 07 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracıyla takla atan sürücü, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri sahil yolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse araçta sıkışan otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, aynı araç içerisinden yaralı olarak çıkan 1 kişiyi de ambulansa alarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, kazaya karışan diğer araçta ise ufak çapta maddi hasar oluştu.

"Otomobili havada gördüm"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Gökhan Budak isimli bir vatandaş, "Ben aracımı yıkatıyordum. Önce bir ses geldi, ardından otomobili havada gördüm. Direğe çarpıp indirdi, biz de yardıma koştuk" dedi.