Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenen ’Özgür Filistin Mitingi’ne binlerce kişi katıldı.

Saadet Partisi’nin organize ettiği ‘Özgür Filistin Mitingi’, Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleşti. Mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu, Gazze Hükümet Temsilcisi Kamal Aboun, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mesaj da sahnede bulunan ekranda yayınlandı.

Miting için binlerce kişi, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı doldurdu. Sanatçıların sahnede okuduğu şiir ve ezgilerle başlayan organizasyon, Filistin’de yaşananlara dair video gösterimleriyle devam etti. Ardından konuşmalara geçildi.