İstanbul’da olması beklenen deprem özellikle ana yollardaki köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. E-5 karayolunda bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonunda ortaya çıkan midye kabukları ve paslanmış demirler görenleri tedirgin etti.

İstanbul’da olması beklenen deprem özellikle ana yollardaki köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. E-5 karayolunda bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonunda ortaya çıkan midye kabukları ve paslanmış demirler görenleri tedirgin etti.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası dikkatler İstanbul’a yöneldi. Deprem esnasında çökmeleri konusunda depremde yardımın ulaşmasına engel olacak yapıların güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Maltepe’de D100 Karayolu üzerinde bulunan kavşak köprüsü de dikkatlerin yöneldiği o noktalardan biri.

Köprünün paslı ve eğrilmiş demirleri, çatlak duvarları ve betonunda midye kabukları olduğu görüldü. Paslı demirler ve beton içerisindeki midye kabukları görenleri tedirgin etti.

Köprü hakkında konuşan Turgut isimli vatandaş, "Gördüğümüz manzara hoş değil. Midye kabukları var, demirlerin paslanmış olduğunu görüyoruz. Bunların elden geçirilmesi gerekiyor. Vatandaş olarak temennimiz bu. İleride daha büyük sıkıntılar oluşturabilir" dedi.

Duvarlarında midye kabukları ve paslı demirlerin göründüğü köprü dron ile görüntülendi.