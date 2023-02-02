Maltepe D-100 Karayolu’nda kaza sonucu bariyerlere ok gibi saplanan ticari aracın önünden giren bariyerler arkasından çıktı. Aracın bariyere saplanan sürücü koltuğunun araçtan koparak bariyerde takılı kalması dikkat çekti. Kazada aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Maltepe D-100 Karayolu’nda kaza sonucu bariyerlere ok gibi saplanan ticari aracın önünden giren bariyerler arkasından çıktı. Aracın bariyere saplanan sürücü koltuğunun araçtan koparak bariyerde takılı kalması dikkat çekti. Kazada aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kadıköy istikametinde yaşandı. D-100 Karayolunda seyir halinde olan 34 RM 3653 plakalı Fiat marka hafif ticari otomobil sürücüsü Mehmet Yıldız, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek otoyol kenarında bulunan bariyerlere aracıyla çarptı. Bariyerler aracın önünden girerek arkasından çıktı. Kaza sonucu bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin sürücü koltuğu koparak araçtan metrelerce geride bariyerlere takılı kaldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Yıldız ağır yaralanırken otomobil içerisinde bulunan büyükbaş hayvan etleri ise yola saçıldı.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken ağır yaralanan sürücü Yıldız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin başından sonuna kadar bariyerlere saplandığı görülürken sürücü koltuğunun koparak bariyerlere takılı kalması ise dikkat çekti. Öte yandan sürücüye ait olduğu tahmin edilen cep telefonunun ise kaza sonucu kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.