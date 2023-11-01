Maltepe’de alt geçitteki asansörde, 1’i çocuk 2 kişi mahsur kaldı. Haberi alan yakını fenalık geçirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Olay Maltepe’de bulunan bir alt geçitte geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, beraberindeki çocukla birlikte asansöre binen vatandaş, asansörün arıza yapması nedeniyle mahsur kaldı. O esnada alt geçitten yaya olarak geçen ve sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haberi alarak olay yerine gelen küçük çocuğun yakını fenalık geçirdi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Ekiplerin kurtarma çalışması vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.