Maltepe Belediyesi, ilçedeki çocuklar için daha güvenli parklar oluşturmak yolunda önemli bir adım attı. İlçedeki 80’in üzerinde parka kamera sistemi konulması kararı alınırken, projenin başlatıldığı 1 ay içerisinde 25 parka kamera yerleştirildi.

Maltepe Belediyesi, ilçedeki çocuklar için daha güvenli parklar oluşturmak yolunda önemli bir adım attı. İlçedeki 80’in üzerinde parka kamera sistemi konulması kararı alınırken, projenin başlatıldığı 1 ay içerisinde 25 parka kamera yerleştirildi.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki parkları daha güvenli hale getirmek için kolları sıvadı. Yapılan değerlendirmeler ve halktan gelen taleplerle çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran ekipler, 80’in üzerinde parka güvenlik kamerası yerleştirme kararı aldı. İlk etapta yapılan çalışmalar neticesinde 25 parka kamera yerleştirilirken halk da bu sistemden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Vatandaşlar güvenlik açısından böylesi bir sistemin olması gerektiğini savunurken belediye yetkililerini de teşekkür etti.

“7/24 izlenecek”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Projeyle birlikte Maltepemizdeki önemli bir açığı daha çözmek için yola çıktık. Artık parklarımızda çocuklarımız, velilerimiz güven içerisinde olacak. Kurulan bu sistemle parkları 7/24 izliyor ve güvenlik problemi yaşanan durumlarda sorunları anından emniyetle paylaşıyor olacağız. Kurduğumuz bu sistem çocuklarımız başta olmak üzere herkes hayırlı olsun” dedi.