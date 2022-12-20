‘Bir Grup İnsan’ın Cumhuriyet’in 100. yılına girerken, Cumhuriyet’e ve hayata dair pencereler açan resim sergisi ‘2023’e doğru’, Maltepe’de sanatseverlerle buluştu.

‘Bir Grup İnsan’ın Cumhuriyet’in 100. yılına girerken, Cumhuriyet’e ve hayata dair pencereler açan resim sergisi ‘2023’e doğru’, Maltepe’de sanatseverlerle buluştu.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 2022’ye veda etmeye hazırlanırken “Bir Grup İnsan” isimli kültür sanat platformunun “2023’e Doğru” isimli karma sergisine kapılarını açtı. Sanatçılar Hülya Düzenli ve Rıfkı Demirelli tarafından hazırlanan sergiye İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere çeşitli merkezlerden 80 sanatçı katıldı. Sergide sanatçılar Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına doğru giderken, geçmişe ve geleceğe bakarak Cumhuriyet değerlerini ve kazanımlarını anlatan eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılışta Bir Grup İnsan platformunun kurulmasında büyük katkıları bulunan, sanatçı, eğitmen Celalettin Tandoğan’ın eşi Dilek Tandoğan konuşma yaptı. Celalettin Tandoğan’ın vefatının üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Tandoğan “Ama heyecanlar, planlar, hayaller bitmemiş. Sizler onun isteğine, heyecanına karşılık verdiniz. Bunları tekrar bu sahnede hatırlıyor olmaktan çok mutluyum. Eminim beni şu an çok kıskanıyordur. Yapılacak bir şey yok keşke gitmeseydin. Biz onu çok özlüyoruz. Sizlere bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Yanınızda olmayı çok arzu ederim. Umarım kısmet olur şahit olurum başarılarınıza. Tebrik ederim.” dedi.

Sanatçıların resim ve heykel eserlerinin yer aldığı sergi 7 Ocak tarihine kadar Galeri A+B’de gezilebilecek. Sergi bitiş tarihinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kızılay Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.