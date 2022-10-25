Maltepe’de bir giyim mağazasına gelen 4 kadından 2’si işletme sahibini oyalarken diğer 2 kişiyse kıyafetleri çaldı. İşletme sahibi daha önce de hırsızlık olayının yaşandığını, toplamda 4 bin liralık zararı olduğunu belirtti. Yaşanan hırsızlık anları işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de bir giyim mağazasına gelen 4 kadından 2’si işletme sahibini oyalarken diğer 2 kişiyse kıyafetleri çaldı. İşletme sahibi daha önce de hırsızlık olayının yaşandığını, toplamda 4 bin liralık zararı olduğunu belirtti. Yaşanan hırsızlık anları işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen 4 kadın ürünleri incelemeye başladı. Şüphelilerden 2’si ürünlerin fiyatlarını sorarak işletme sahibini oyaladı. Dükkânın girişinde bulunan ürünleri inceleyen diğer 2 kadın ise dükkân sahibinin dalgınlığından faydalanıp rafta bulunan kıyafetleri çalarak işyerinden çıktı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda da hırsızlık olayının yaşandığını belirten işletme sahibi, toplamda 4 bin lira değerinde ürününün çalındığını belirtti.

“4 bin liraya yakın zararımız oldu”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Cuma Serçek, “Şahıslar 4 kişi geldi. İçlerinden 2 kişi ürün sorma bahanesiyle beni arka bölümdeki raflara yönlendirdi. Onlar beni orada oyalarken diğerleri de kıyafeti çalarak çıkmış. Bu tarz hırsızlık olayını toplamda 5 kez yaşadım. 4 bin liraya yakın zararımız oldu” dedi.