Maltepe’de bir eve giren şüpheli şahıs, 150 bin Türk Lirası değerindeki ziynet eşyasını ve evde bulunan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de bir eve giren şüpheli şahıs, 150 bin Türk Lirası değerindeki ziynet eşyasını ve evde bulunan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Maltepe’de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için evden ayrılan Yasemin İde isimli kadının evden çıkışını fırsat bilen şüpheli, önce çevreyi kontrol etti ardından binanın bahçe bölümünde bulunan kömürlük kısmına çıkarak apartman dairesine giriş yaptı. Kesici alet yardımıyla dairenin camını açan şüpheli, evde bulunan 150 bin Lira değerindeki ziynet eşyaları ve kumbarayı çaldı. Eve giren hırsızlık şüphelisi, çaldıklarıyla kayıplara karıştı. Eve gelen daire sahibi Yasemin İde, ziynet eşyalarının çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin bina bahçesine giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Yakalanmasını istiyorum, bunu meslek edinmişler"

Hırsızlık şüphelisinin yakalanmasını isteyen ev sahibi Yasemin İde, “Çocuğumu okuldan almak için evden çıktım. Ben çıktıktan hemen sonra hırsız, kömürlüğe çıkarak oradan cama ulaşmış. Kesici aletle camı açmış. Evi dağıtmış. Eve geldiğimde camlar açık ev dağıtılmış durumdaydı. 150 bin Liralık ziynet eşyalarım çalınmış. Maddi zararın yanında manevi zararımız da var. Ailemden hatıra kalan şeyler de çalındı. Çocuğun kumbarasını da çalmış. Eşkali kamerada belli. Şikayetçi olduk. Yakalanmasını istiyoruz. Bunu meslek edinmişler. İnsanların emeklerini çalıp gidiyorlar” dedi.