Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Yazlık Sinema Günleri" kapsamında, Türk sinemasının kült eserlerinden biri olan 1976 yapımı "Süt Kardeşler" isimli komedi filminin gösterimi yapıldı.

Maltepe Belediyesi’nce hayata geçirilen ve vatandaşlara unutulmaz bir nostalji yaşatan Yazlık Sinema Günleri devam ediyor. Maltepe’nin farklı mahallelerinde sürdürülen film gösterimi etkinliğin son durağı ise Adalet Meydanı’ndaki yeşil alan oldu. Senaristliğini Sadık Şendil’in, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği 1976 yapımı "Süt Kardeşler" filminde Türk sinemasının usta oyuncuları Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Hale Soygazi, Ayşen Gruda rol alıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, Ramazan ve Şaban’ın öyküsünün anlatıldığı film boyunca sinemaseverler, patlamış mısır ve limonata eşliğinde eğlenceli ve kahkaha dolu anlar yaşadı.

Etkinliğin bir sonraki programı olan "Züğürt Ağa" filmi ise, 28 Haziran’da İdealtepe 50. Yıl Parkı’nda saat 20.30’da izleyicilerle buluşacak.