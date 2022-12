Maltepe Kaymakamlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, kaymakamlık personeli ve kaymakamlığa gelen vatandaşlar, hastalara umut olmak için kan bağışında bulundu.

Maltepe Kaymakamlığı ve Türk Kızılay işbirliğince Maltepe Kaymakamlığında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kaymakamlık binasının giriş katında kurulan bağış standını ziyaret eden Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, bağışçıları anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, kan bağışında bulundu. Hastalara umut olmak isteyen vatandaşlar da kan bağışında bulundu.

Kaymakam Tiryaki, “Kan insan vücudunun temel gereksinimlerinden bir tanesidir. Her an her insan hasta olabilir, kana ihtiyaç duyabilir. Toplumsal ihtiyacımızı karşılamak, hastanelerde vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla vatandaşımızın kan bağışında bulunmasında fayda bulunmaktadır. Biz de İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’nın önderliğinde İstanbul’daki tüm ilçelerimizde Kızılay işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenliyoruz. Bugün Maltepe ilçemizde Kızılay işbirliğinde bütün kamu kuruluşlarında vatandaşlarımızın desteğiyle güzel bir bağış kampanyası yürütmekteyiz“ dedi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Ali Kaya, “Her vatandaşın yapması gereken kan bağışında bulunuyorum. Her vatandaşı buraya davet ediyorum. Bugün kan veriyoruz. Yarın bizim ihtiyacımız olur, bu kan bize geri gelmiş olur. Şu an bir 15 dakika ayırdığımız zamanla bir hastaya umur oluyoruz” diye konuştu.