Maltepe Belediyesi’nce yetişkinlere yönelik İngilizce ve İtalyanca kursları düzenleniyor.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde 70 öğrencinin katıldığı eğitimler 15 hafta sürdü. Eğitimler kapsamında A1 İngilizce ve A1 İtalyanca kursunun kur atlama sınavı gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan kursiyerler A2 seviye dil eğitimine geçti. Dil kurslarının yeni dönem duyuruları Maltepe Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından önümüzdeki günlerde yapılacak.