Maltepe Belediyesi 19-23 Şubat tarihlerinde etkili olması beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı karla mücadele ekibi sahada olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan İstanbul için gelen kar yağışı uyarılarıyla birlikte oluşturulan ekip, kar yağışında ilçedeki yolların açık olması için 24 saat sahada çalışacak. Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden 63 personel, 5 kar küreme aracı, 3 elle tuzlama aracı, 5 kepçe, 3 tane binek ve bir adet greyder aracıyla zorlu hava şartlarında sahada hizmet verecek. Ekipler işlek cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapacak. Vatandaşlar karşılaşabilecekleri olumsuz durumlar için telefon üzerinden Maltepe Belediyesi Kriz Masası’na ulaşabilecekler.