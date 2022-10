Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’nde “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde, 40 yaş üstü kadınlara ücretsiz muayene ve tarama yapılıyor.

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’nde “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde, 40 yaş üstü kadınlara ücretsiz muayene ve tarama yapılıyor.

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’nde “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde, “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü’ne bağlı merkezde çalışanlara ve vatandaşlara meme kanseri farkındalık simgesi ‘pembe kurdele’ takılırken, erken teşhisin önemine dikkat çekilerek taramalar gerçekleştiriliyor. Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, farkındalık ayı çerçevesinde 40 yaş üstü kadınlara ücretsiz meme muayenesi ve gerekli görüldüğü takdirde tarama ve tahlil yapılıyor.

‘Erken tanı hayat kurtarıyor’

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’nde görev yapan Genel Cerrah Dr. Ender Gürpınar, meme kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğuna dikkat çekerek “Ekim ayı boyunca meme kanseriyle farkındalık oluşturmak, erken teşhisin önemini vurgulamak için bilgilendirme yapacağız. Bunun için broşürler hazırladık. Meme kanserinde tüm kanser türlerinde olduğu gibi ne kadar erken tanı koyarsanız kişinin hayatta kalma süresini o kadar arttırıyorsunuz” dedi. Dr. Gürpınar, meme kanserinden korunmak için yeme içme düzeninin ritmik ve doğal olduğu, düzenli, çevresel kirliliklerden, sigara kullanımından ve stresten uzak yaşamın önemine değindi.

‘40 yaşından sonra her yıl muayene yapılmalı’

Dünyada her sekiz ya da on kadından birinde kanser tanısı konulduğunu kaydeden Dr. Gürpınar, “Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’nde öncelikli tahlillerin hemen hepsini yapıyoruz. Yeterli teknik donanıma sahibiz. Tanı araçlarımızdan mamografi son derece efektif. Tümörü hasta mikro düzeydeyken yakalamak istiyoruz. Tümörü erken saptamak kişinin hayatta kalma süresini arttırmak demek. Yaş, ailesel etkenler, diyet, kötü çevresel faktörler meme kanserini arttıran en önemli etkenlerdir. 20 yaşından itibaren kadınlar her iki yılda bir, 40 yaşından sonra her yıl düzenli muayenesini yapmalı” diye konuştu.

Muayene ve tarama hizmetinden yararlanmak telefonla bilgi ve randevu alınabilir.