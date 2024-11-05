Maltepe Belediyesi’nce Maltepeli kadınlara yönelik öz savunma ve dört farklı dalda spor dersleri düzenleniyor.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce kadına yönelik artan şiddete karşı dört hafta sürecek öz savunma eğitimleri başladı. Kadın Öz Savunma Enstitüsü’nce verilen eğitimde kadınlara fiziksel şiddete karşı korunma ve savunma yolları teknikleriyle öğretiliyor. Öz savunma eğitiminin kurtulma, vuruş, koşma ve kaçma, savunma tekniklerini içeren bir savunma sporu olduğunu belirten eğitmenler “Eğitimle kadınların kendilerini nasıl koruyabileceklerini ve bu durumların içinde daha farkındalıklı olarak belirli tekniklerle kendilerini nasıl savunabileceklerini bilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız” diye konuştu. Eğitim sonunda psikolojik şiddet üzerine alanında uzman psikolog ve avukat tarafından kadınlara bilgilendirme semineri ve sertifika verilecek.

Dört dalda spor hizmeti veriliyor

Eğitimler kapsamında kadınlar için Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda pazartesi günleri fonksiyonel antrenman, çarşamba yoga, Perşembe pilates ve cuma günleri crunch dersleri veriliyor. Ücretsiz gerçekleşen derslerle kadınların spor yaparak daha sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmelerine destek veriliyor.