Maltepe Belediyesince Maltepeli kadınlara yönelik “Menopoz ve Sağlıklı Beslenme” paneli düzenlendi.

Maltepe Belediyesi ve İstanbul Onkoloji Hastanesi iş birliğiyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panele kadınlar büyük ilgi gösterdi. Panelin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülay Kılıç, menopozun kadınlığın en güzel zamanlarının yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirterek kadınların bu dönemde düzenli sağlık kontrollerini yaptırmalarının önemine işaret etti. Operatör Dr. Işıl Şafak Yıldırım, menopozun her şeyin bittiği bir dönem değil kendilerini ön plana koyabilecekleri bir dönem olduğuna işaret etti. Menopozun en çok kemik sağlığını etkilediğine işaret eden Yıldırım, bu dönemde mutlaka kalsiyum, magnezyum ve D vitamini alarak hafif ağırlık içeren direnç egzersizleri yapılmasını önerdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yüksel Esra Aydın ise menopozda toplam vücut yağ yüzdesinde artış, yağsız doku kütlesinde azalma olduğunu, hormonal değişimin vücut yağ dağılımını etkilediğini özellikle karın bölgesinde yağlanmanın arttığını ve kilo almanın geliştiğini söyledi. Bu dönemde yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmenin oldukça önemli olduğunu ifade eden Aydın besin çeşitliliğinin sağlanmasının, besleyici değeri yüksek besinlerin tüketilmesinin önemine işaret etti.