Maltepe Belediyesi’nce Alzheimer hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve son bilimsel gelişmeleri paylaşmak için "Alzheimer Hastalığı Sempozyumu" düzenlendi. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde organize edilen, Türkiye Alzheimer Derneği’nin de katkı sunduğu sempozyuma vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut annesini Alzheimer hastalığından kaybettiğini ifade ederek hastalığın aşamalarının hasta ve hasta yakınları için zor ve üzüntü verici olduğunu söyledi. Karabulut sempozyumla Maltepeli vatandaşları hastalıkla ilgili bilgilendirmek istediklerini paylaşarak vatandaşların hastalığın risk faktörlerini bilip tedbir almalarının ve korunmalarının önemine işaret etti.

‘Hayattan emekli olmayın’

Prof. Dr. Nilgün Çınar "Alzheimer Hastalığından Korunma Yolları" konulu sunum gerçekleştirdi. Çınar hastalığın tanısında aile öyküsü, ayrıntılı nörolojik muayene, laboratuvar testleri, nöropsikolojik testler yaptıklarını ifade ederek, hastalık ilerledikçe kelime bulmada güçlük, konuşmada bozulma, planlama ve soyut düşüncede azalma yaşandığına değindi. Çınar yaşın, mesleğin, genetik faktörlerin çevresel faktörlerin, kolesterol yüksekliğinin, tedavi edilmemiş görme ve işitme kaybının, uyku apnesinin, travmaya maruz kalmanın, hava kirliliğinin hastalığa yakalanma risk faktörlerini oluşturduğuna değinerek şunları söyledi: "İleri yaştaki unutkanlığın hafife alınmaması gerekiyor. Beslenmenize, beyninize, fiziksel aktivitenizi canlı tutmaya özen gösterin. Hayattan emekli olmayın. Mutlaka hafızanızı güçlendirin. Bulmacalar çözün, strateji oyunları oynayın. Sosyal ilişkiler önemli. Stresle baş etmenin yollarını öğrenin. Müzik dinleyin. Mutsuzluk, stres hastalığa yakalanmayı ve başlayan patolojik süreci arttırıyor. Uykuyu önemsiyoruz. Yatmadan önce sıvı alımından kaçının. Kaliteli uyku önemli."

‘Çok ilaç değil yeterli ilaç alın’

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Akbuğa "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Açısından Alzheimer Hastalığına Yaklaşım" konulu sunumuyla katılımcıların karşısına çıktı. Dr. Akbuğa, Alzheimer hastalığına karşı egzersizlerin süresinin, tekrar sayısının önemli olduğunu ve egzersizlerin hastalık evrelerine göre farklılık gösterdiğini söyledi. Doç. Dr. Zeynep Güneş Özünal "Yaş Almada Çoklu İlaç Kullanımı" başlıklı sunumunda yaş almayla beraber Alzheimer ve başka kronik hastalık etkilerinin arttığına işaret ederek ilaç kullanımının beklenen yaşam ömrünü ve kalitesini arttırdığını söyledi. "Çok ilaç değil yeterli ilaç alımının" önemli olduğunu aktaran Özünal, ilaçların besinlerle etkileşimini bilmenin önemli olduğuna dikkat çekerek bu sürecin hekimlerle beraber yürütülmesi gerektiğini belirtti. İlacın düzenli kullanımında dijital hatırlatıcı ve sanal gerçeklik kullanımından bahseden Özünal, Alzheimer hastalığında ilaçların alınıp alınmadığının çiplerle takip edilebildiğine değindi.

‘Sosyal hayata katılım önemli’

Dr. Öğretim Üyesi F. Selin Karalı ise "Alzheimer Hastalığında Dil ve Konuşma Terapisi" konulu sunum gerçekleştirdi. Alzheimer hastalığında dil ve konuşma terapistliğinin yeni bir meslek olduğunu kaydederek hastaların yaşam kalitesini arttırmak için neler yaptıklarını paylaştı. Karalı, hastalarda iletişim bozukluğunu terapiste danışmanın önemli olduğuna değinerek "Multidisipinliner yaklaşımla hizmet almak önemli. Hastalık öncesinde bilişsel bozulma belirtileri başlıyor. Hasta ile ekstra ilgilenmek, sosyal hayata katılması ve ilaç kullanımıyla hastalığın ilerlemesi önlenebilir. Ne kadar erken multidisipliner destek alınması sağlanırsa yaşam kalitesi o kadar iyi olur. Hastanın durumunu belirleyip kişiye uygun terapiye geçmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Beslenme ve sağlığın korunmasını anlattı

Uzman Diyetisyen Özge Yılmaz Altuk ise "Yaşlılıkta Beslenme ve Sağlığın Korunması" konulu seminerde sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Sağlıklı beslenmenin kişinin yeterli ve dengeli beslenmesi olduğunu hatırlatan Altuk, yaşlılıkta fonksiyonların gerilediğine ve kronik hastalıkların arttığına değindi. Altuk, yaş almayla beraber kaslarda azalma olduğunu ifade ederek kas kütlesini arttırmak için protein alımını sağlamanın önemli olduğuna değindi. Altuk, Akdeniz tipi beslenmenin önemine dikkat çekerek "Hekim tavsiyesi olmadan vitamin takviyesi alınmaması gerekiyor. Kuru baklagiller, et, tavuk, balık, yumurta, peynir, yoğurt, zeytinyağı, ceviz, badem beslenmemizde yer almalı. Meyve yemek, su içmek önemli. A, D, E, C, magnezyum, selenyum, omega-3, çinko, demir gibi vitaminler önemli. Çiğ kajuda çinko, balık, ceviz ve badem de omega-3, portakal, limon, yeşil ve kapya biberde C vitamini var." dedi. Sempozyum katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.