Maltepe Belediyesi, atık yönetimi, atık toplama, park ve meydanlarda yeşil ortamların sağlanması ve bina yıkımlarında asbest denetimini zorunlu hale getirmesi sebebiyle “Boğaziçi Yılın Çevreci Yerel Yönetim Ödülleri”ne aday gösterildi. Vatandaşlar, oylamaya http://biolinky.co/bogazicicevreodulleri adresinden katılabilecek.

Maltepe Belediyesi, atık yönetimi, atık toplama, park ve meydanlarda yeşil ortamların sağlanması ve bina yıkımlarında asbest denetimini zorunlu hale getirmesi sebebiyle “Boğaziçi Yılın Çevreci Yerel Yönetim Ödülleri”ne aday gösterildi. Vatandaşlar, oylamaya http://biolinky.co/bogazicicevreodulleri adresinden katılabilecek.

1962’den beri faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen “Boğaziçi Çevre Ödülleri”, 16 Aralık 2022’de, saat 18.30’da, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, Albert Long Hall’da düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Ödül çerçevesinde Maltepe Belediyesi, atık yönetimiyle ilgili geniş çerçeveli projeler hazırlayarak, hem atıkları toplama, hem de bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yaptığı, yenilenen çocuk parkları ve meydanlarda daha yeşil ortamlar sağladığı ve bina yıkımlarında kanserojen madde içeren asbest denetimini zorunlu hale getirdiği için “Boğaziçi Yılın Çevreci Yerel Yönetim Ödülleri”ne aday gösterildi. Maltepe Belediyesi aday olduğu ödül dalında Malatya ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri ile yarışacak. Maltepe Belediyesi’ne oy vermek isteyenler, http://biolinky.co/bogazicicevreodulleri adresinden oylamaya katılabilecek.