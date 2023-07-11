Maltepe Belediyesi’nde çalışan sendika mensubu işçiler, ilave tediye, kadro ve ücret zammı taleplerini duyurmak için iş bırakma eylemi düzenledi.

Maltepe Belediyesi’nde çalışan sendika mensubu içiler, ücretlerine zam yapılması, kadro haklarının verilmesi ve ilave tediye taleplerini duyurmak için iş bırakma eylemi yaptı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanan işçiler basın açıklaması yaptı.

Ali Sönmez, “Bir kadro aldatmacasıyla karşı karşıya kaldık. 2 yıl 4 artı 4’e mahkum edildikten sonra ücretlerimizde ciddi erime oldu. Erime karşısında da bazı yerlerde toplu iş sözleşmesi yapıldı, sözleşme yapılmayan bazı yerlerde de yaklaşık 700 bin işçi arkadaşımız mağduriyet yaşıyor. Belli başlı yerlerde sözleşmeler yaptık ama o gün yaptığımız sözleşmeler bugün işçinin emeğini, alnının terini karşılamıyor. Çünkü pazarda çarşıda her yerde ciddi enflasyon var ücretlerimiz erimiş durumda. İlave tediye hakkımızı istiyoruz çünkü biz kamu işi yapıyoruz ve kamunun gerçek işini yapan işçileriyiz. İlave tediye hakkımızı istediğimizde ‘siz belediyenin iştiraklerinde çalışıyorsunuz bu yüzden siz kapsam dışındasınız’ diyorlar. Hayır biz gerçek kamu işi yapıyoruz ve kadro hakkımızı da istiyoruz. Ek ücret ek zam istiyoruz” dedi.

Esin Cengiz Çinko, “Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen ücret artışları hayat pahalılığı karşısında zaman içerisinde eriyor. İş verenler ekonomik ve siyasal belirsizlikleri öne sürerek toplu sözleşmelerde ücretleri baskılamaya çalışıyor. Ülke genelinde sendikalı işçi sayısının yüzde 10’u bulmadığı ortamda ücretler yasal asgari ücret düzeyine sıkışıyor. Geçmiş yıllarda yasal asgari ücretin birkaç katı ücret alan belediyelerin kadrolu işçileri bile bugün yasal asgari ücretin civarına yaklaşmış durumdalar. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler için ise durum daha da vahim. Toplu iş sözleşmeler ile kazanılan sosyal haklar dışarıda bırakıldığında belediyelerdeki tüm işçilerin ücretleri asgari ücret düzeyine sıkışmaktadır. Bugünden itibaren örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde insanca yaşanacak bir ücret mücadelemizi yükselteceğiz. Toplu iş sözleşmeleri devam eden iş yerlerinde işçilerin taleplerini karşılayacak insanca yaşanacak bir ücret düzeyi için gereken adımları atın. Yüzbinlerce belediye işçisine çağrı yapıyoruz, bugün örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde iş bırakıyoruz” dedi.