Maltepe Belediye Meclisi toplantısında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Esenyurt, Mardin, Batman ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Maltepe Belediye Meclisi’nin kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumu bugün Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ertesi günü 101 yıllık Cumhuriyetimize yakışmayan bir süreç yaşadıklarını söyleyerk, “Saygın bir akademisyen ve bilim insanı, 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt’ta her iki seçmenden birinin oyunu alarak belediye başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, bir şafak operasyonu ile gözaltına alınmış ve devamı süreçte tutuklanarak, belediyeye kayyum atanmıştır. Halkın iradesinin hiçe sayıldığı ve bir siyasi kumpas süreci olan bu durumun kabul edilmesi mümkün değildir. Gerek gözaltı ve tutuklama süreçleri, gerekse kayyum ataması, bir algı oluşturmak çabasının parçası olarak görülmektedir. Bizler Ahmet hocaya ve Esenyurt halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sabah Mardin, Batman ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyelerine kayyum atandığını hatırlatan Köymen, “Bu vesileyle de tekrar belirtmek isterim ki, 16 milyon İstanbullunun iradesi, İstanbul Büyükşehir Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü girişimin de karşısında olmaya devam edeceğiz. Kimse unutmamalıdır ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şeklinde konuştu.

22 Ekim’de Süreyya Plajı’nda yer alan Süreyya Paşa Çarşısı’nın alan yönetimine ilişkin İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile iş birliği protokolü imza törenini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları, İBB bürokratları, Meclis üyeleri ve Maltepeli komşuların katılımı ile gerçekleştirdiklerini aktaran Köymen, “Alanda İBB Gençlik Merkezi, Maltepe Belediyesi Kütüphane ve Etüt Merkezi ile ilerleyen zamanlarda bir kültür sanat alanı planlanmaktayız” dedi.

15 Ekim’de başvurularını almaya başladıkları bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık bin 250 lira eğitim bursu başvuru sürecini uzattıklarını hatırlatan Köymen, “7 Kasım başvuruların son günü. Bu vesileyle öğrencilerimizi burs başvurusu yapmaya davet ediyorum” dedi.

Toplantı gündemde yer alan maddelerin ilgili komisyonlara görüşülmek üzere havale edilmesinin ardından sona erdi. Bir sonraki toplantı 8 Kasım Cuma günü yapılacak.