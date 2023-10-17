İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturan Komoros bayraklı Hesen M" isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde Komoros bayraklı "Hesen M" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu. 106,4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde başlatılan çalışma ile birlikte karaya oturan Komoros bayraklı ’Hesen M’ adlı gemi kurtarıldı.