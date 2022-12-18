Afyonkarahisar’da Frig medeniyetine ait Maltaş Açık Hava Tapınağı’nın turizme kazandırılması için çevre düzenleme projesinde sona gelindi.

Afyonkarahisar’da Frig medeniyetine ait Maltaş Açık Hava Tapınağı’nın turizme kazandırılması için çevre düzenleme projesinde sona gelindi.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde başlatılan, İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan kasabası sınırları içerisinde bulunan Frig medeniyetine ait Maltaş Açık Hava Tapınağı’nın turizme kazandırılması ve bölgeyi ziyaret edecek olan tarih severlere bu tarihi değerin farkındalık oluşturması amacıyla Göynüş (Köynüş) Vadisi Maltaş Anıtı Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları başlatılmıştı. Maltaş Tapınağı’nın ortaya çıkarılması ve bölgenin düzenlenmesi için gerekli olan ödeneğin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2 milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığından 2 milyon TL olmak üzere toplam tamamı hibeli 4 milyon TL’lik projede sona gelindi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Frigya bölgesinin turizme kazandırılma çalışmaları Valiliğimiz öncülüğünde devam ediyor. 3,5 milyonluk Karşılama Merkezi’nin ardından son 15 günde bölgeye toplamda 7,5 milyon destek sağlanmıştır. İlgili bakanlıklarımıza teşekkür eder, bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim.”