Malmö ile Sivasspor 18 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00’de Eleda Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu’ndan William Collum görev yapacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi, yarın TSİ 18.00’da maçın oynanacağı Eleda Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip basın toplantısının ardından TSİ 18.30’da Elede Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Sivasspor, yarın saat 11.30’da Sivas’tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı’ndan havalanan özel uçakla Malmö’ye gidecek. Malmö Havalimanı’na iniş yapacak Yiğidolar daha sonra kamp yapacağı otele yerleşecek.

DG Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Malmö maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin programı belli oldu.

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