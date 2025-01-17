Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 6 bin 350 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Tüm ülkede olduğu gibi Malkara’da da 9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki 6 bin 350 öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk defa Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dahilinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal, duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.