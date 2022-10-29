Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir restorana ateş açan kişiler polisinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir restorana ateş açan kişiler polisinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bir restorana plakasız araba ile kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. 9 merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibin ardından Keşan ilçesinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 erkek 1 kadın olmak üzere toplamda 4 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan silah ele geçirildi. Şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdikleri ifadenin ardından savcılığa sevk edildi. Burada ifadeleri alınan A.T., O.Ö., S.G. ve A.B. mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından A.B. ve A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken O.Ö. ve S.G. ise tutuklanarak Tekirdağ cezaevine gönderildi.