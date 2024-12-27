Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Malkara’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve açık alanlarda hafif bir örtü oluşturdu. Kar yağışı ile birlikte çatılar ve park halindeki araçların üstü karla kaplandı. Vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışını heyecanla karşıladı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece boyunca yer yer devam edebileceğini belirtirken, hava sıcaklıklarının daha da düşeceği uyarısında bulundu. Kar yağışının şiddetli olmaması nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenmezken, belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları için hazırlık yaptı.