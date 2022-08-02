Tarımsal alanda hayata geçirdiği örnek projeler ile her zaman üreticinin yanında olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi tarafından, Malkara'nın Karaiğdemir Mahallesi'nde Domates Hasadı Etkinliği gerçekleştirildi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Domates Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, sebze üreticilerinin desteklenmesi ve tüketicinin ihtiyacı olan taze sebze arzının sağlanması amacıyla Şarköy, Malkara ve Çorlu Ziraat Odaları ile protokol yapılarak uygulamaya konulan proje çereçvesinde bu yıl Ziraat odalarının talepleri doğrultusunda Malkara ilçesine 24.260 adet, Çorlu ilçesine 30.000 adet ve Şarköy ilçesine de 71.450 adet olmak üzere toplamda 125.710 adet domates fidesi dağıtımı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere dağıtılan fidelerin büyüyerek hasat olgunluğuna erişmesi dolayısıyla Karaiğdemir Mahallesi'nde, Gülsen Turhallı isimli üreticinin tarlasında domates hasat etkinliği yapıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, `Destek bizden üretim sizden' sloganı ile üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün Malkara İlçemizin Karaiğdemir Mahallesinde, daha önce üreticilerimize dağıttığımız domates fidelerimizin hasadını yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ziraat odalarımızın talepleri doğrutusunda Çorlu, Şarköy ve Malkara ilçelerimizde toplam 125.710 adet domates fidesi dağıttık. Projelerimizin karşılık bulduğunu görmek, üreticilerimize gelir kaynağı olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle bugünkü hasadımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da bir konuşma yaparak, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve her zaman üreticilerin yanında olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür etti ve domates hasadının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Başkan Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Karaiğdemir Mahallesi sakinleri ile birlikte domates hasadını gerçekleştirdi.