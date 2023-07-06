Sivas Belediyesi’nin şehir trafiğini rahatlatmak maksadıyla uyguladığı ulaşım projelerinden biri olan stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesinde son rötuşlar yapılıyor.

Sivas Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Şehirde yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, bu istikamette hayata geçirdiği projelerle ulaşımdaki konforu ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı maksatlıyor. Tamamlanma aşamasına gelen stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesi ile Erzincan çevre yolu; stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi’ne ulaştırılacak. Hattın toplam uzunluğu 2 kilometre olacak. Proje çerçevesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir adet kavşak, Sivasspor Caddesi üzerine ise 25 metre genişlik ve 450 metre uzunluğunda bir köprü inşa edildi. Projelerin toplam maliyeti yaklaşık 80 milyon lirayı bulacak.

“Bu proje alternatif bir yol olacak”

Projenin kısa süre içerisinde hizmete sunulacağını belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Erzincan çevre yolunu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na bağlayacak üst geçit ve yol çalışması, şehrimizin en önemli ulaşım projelerinden bir tanesi. İlk etapta Erzincan yolunu mevcut stadyum yanından üst geçit ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na ulaştıracağız. Akabinde şuan semt pazarı olarak kullanılan bölgedeki pazarı kaldırarak Tuzlugöl Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Fatih Mahallesi’ne bağlanmış olacağız. Bu projenin devamında da Çayboyu bağlantı yoluyla da bir ring oluşturarak Erzincan yolunu adeta 2. ring ile şehrin içerisine bağlamış olacağız. Bu proje alternatif bir yol olacak” ifadelerini kullandı.

“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

“Yol medeniyettir” diyen Bilgin, “Yol açılan yerlerin hızla gelişerek hem bölgeye hem şehre uzun vadede katkı sağladığına inanıyoruz. Bu çerçevede birçok bölgede, farklı alanlarda ulaşım projelerimiz devam ediyor. Çayboyu bağlantı yolu ve Lokman Hekim Bulvarı’nı tamamlamak üzereyiz, inşallah bu yıl içerisinde açmış olacağız. Göktürk Caddesi, yeni arterler ve bulvarlar ile şehrin uzun vadede trafik sorunu yaşamaması ve yolların geçtiği bölgeyi canlandırmak adına ulaşım alanındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Şehrin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek bu ihtiyaçları hızlı ve rantabl bir şekilde hayata geçirmek adına ekibimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu önemli projeyi 1 ay gibi bir süre içerisinde Ağustos ayının ortalarında açarak şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.