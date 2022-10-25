Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Yavi katliamının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Yavi katliamının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dr. Yavilioğlu mesajında şunları kaydetti;

“Kadim ilimiz Erzurum’un, mazisi ile tarihte yerini almış köyüm Yavi’ de 29 yıl önce, 25 Ekim 1993’te asker kılığındaki teröristler; 33 kardeşimi şehit ederek ülkemizin ve milletimizin birliği üzerinde oynanmış kanlı ve derin bir eylemi gerçekleştirerek Türkiye’de kardeş kavgasının müsebbibi olmuşlardır. Madımak, Başbağlar, Yavi ve 33 askerimizin Bingöl’de şehit edildiği kanlı bir tarihi süreci hep birlikte acılar içerisinde yaşadık.

Bu topraklarda Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımı olmadığını, bundan sonra da olmayacağının bilinmesini isterim. Bizler her alanda ka der birliği yapmış bir milletiz.

Ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen sinsi, hain ve karanlık tezgâhlara izin vermedik, vermeyeceğiz. Oynanmak istenen her türlü oyunu birlik ve beraberlik içerisinde bozduk, bozacağız.

Bu vesile ile bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını diliyor, Ülke sathında bu vatan için şehit olmuş kardeşlerimize Allah’tan rahmet, şehit yakınlarımıza, akraba ve dostlarıma başsağlığı dilerim.”