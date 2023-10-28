Bursa’da bir iş merkezinde mali müşavere uğrayan 3 şüpheli bir süre bekledikleri odadan çıkıp binadan aşağı indi. Yolda gördükleri motosikleti gözüne kestiren şüpheliler, hızla çaldıkları motosikletle kayıplara karıştı.

Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde bir iş merkezinde fizyoterapist kliniğini olan Emir Ulus (27), işe geldiği motosikleti kapının önüne park etti. İşten çıktığı esnada motosikletinin olmadığını fark eden genç fizyoterapist hemen güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde 3 şüphelinin mali müşavirin bürosundan çıktığını ve aşağıda kısa süre oyalandıktan motosikletinin çalındığı gören Ulus, gözlerine inanamadı. Görüntüleri kayda alıp polis merkezine giden Ulus, aracının bulunması için yetkililerden haber bekliyor.

Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.